Полиция начала проверку по факту нападения на дочь Виктора Ганчара

По словам девочки, на нее напала мать погибшего Артема Галкина. Сейчас ребенок в больнице с сотрясением мозга. Как сообщила VN.ru представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова, сегодня в отделе полиции Центрального района Новосибирска началась проверка по факту избиения ребенка. Известно, что вчера 9-летняя Настя Ганчар возвращалась из школы домой и была избита пожилой женщиной. По словам самой девочки, на нее напала та «тетенька, с которой судился папа».

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Сейчас ребенок находится в больнице. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Известно, что родители 9-летней Насти уже обратились в полицию и написали заявление. Как сообщила VN.ru мать пострадавшей девочки Юлия Ганчар, напавшая женщина ударила ее дочь один раз в грудь, а второй раз по голове кулаком. «Второй удар был такой силы, что у ребенка сотрясение мозга, — говорит Юлия Ганчар. — Сейчас Настя в детской больнице на улице Вертковская. Она описала нападавшую, мы показали ей фотографию. Настя подтвердила, что это была гражданка Галкина — мать наркомана, которого случайно убил мой муж. Это не первое нападение с ее стороны на Настю. До этого она нападала на нее три раза, но удары были не сильные. Я неоднократно обращалась полицию, но мне всегда отвечали — “нет состава преступления. Это пожилая женщина и она не представляет опасности”. А что нам теперь остается делать? Ждать, пока она ее убьет?».

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