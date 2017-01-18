Пенсионер из Арзамасского района Нижегородской области получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство жены из охотничьего ружья

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, убийство было совершено в р.п. Выездное 26 февраля 2016 года. 77-летний мужчина в ходе семейной ссоры выстрелил из охотничьего ружья марки ИЖ в шею своей супруги. От полученных телесных повреждений 83-летняя пенсионерка скончалась.

Обвиняемый в ходе предварительного расследования дал показания о том, что его жена имела хронические заболевания и, якобы, сама попросила его об эвтаназии.

Разрешение на хранение огнестрельного оружия у подсудимого имеется. Ранее он не судим, к административной ответственности не привлекался. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.