Пенсионер из Арзамасского района Нижегородской области получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство жены из охотничьего ружья
Обвиняемый дал показания, что его жена имела хронические заболевания и, якобы, попросила об эвтаназии.
Обвиняемый дал показания, что его жена имела хронические заболевания и, якобы, попросила об эвтаназии.
Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, убийство было совершено в р.п. Выездное 26 февраля 2016 года. 77-летний мужчина в ходе семейной ссоры выстрелил из охотничьего ружья марки ИЖ в шею своей супруги. От полученных телесных повреждений 83-летняя пенсионерка скончалась.
Обвиняемый в ходе предварительного расследования дал показания о том, что его жена имела хронические заболевания и, якобы, сама попросила его об эвтаназии.
Разрешение на хранение огнестрельного оружия у подсудимого имеется. Ранее он не судим, к административной ответственности не привлекался. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.