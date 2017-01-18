Пьяный петербуржец с битой напал на стритрейсеров на Пулковском шоссе

Нетрезвый мужчина напал на компанию стритрейсеров, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел ночью 18 января на парковке одного из строительных гипермаркетов на Пулковском шоссе.

По словам очевидцев, неадекватный петербуржец в состоянии алкогольного опьянения набросился на гонщиков с битой. Стритрейсерам удалось спастись бегством: они сели в свои машины и уехали с парковки. Раздосадованный мужчина ударил битой несколько человек у гипермаркета и помял автомобиль Nissan, после чего попытался скрыться, но поскользнулся и упал, разбив себе лицо.

Остальные участники конфликта отделались ушибами и синяками.