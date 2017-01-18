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15:24 (мск), источник: Volga News

Президиум облсуда рассмотрит жалобу на приговор экс-директору «Авиагрегата»

Верховный Суд направил кассационную жалобу на приговор, вынесенный бывшему генеральному директору ОАО «Авиагрегат» Геннадию Кулакову, на рассмотрение в президиум Самарского областного суда и 19 января состоится заседание.

Напомним, в ноябре 2015 г. Самарский районный суд Самары приговорил 70-летнего Кулакова к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление должностными полномочиями. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе и осужденному было отказано в рассмотрении кассационной жалобы.

Однако Верховный Суд РФ согласился с доводами защиты об отсутствии в действиях Кулакова состава преступления при совершении сделок в 2008 г. при продаже подсобных объектов недвижимости и передал жалобу защиты на рассмотрение Президиума Самарского областного суда.

В Москве обратили внимание на то, что недвижимость на тот момент находились в неудовлетворительном состоянии. А также на то, что по эпизоду обвинения в отчуждении объектов по существенно заниженной цене в 4,5 млн руб. отсутствует ключевой критерий для такого обвинения, а именно — указание на рыночную стоимость, по сравнению с которой цену продажи можно считать заниженной.

Более того, экспертиза, которую суд положил в основание приговора, пришла к категорическому выводу о невозможности определения рыночной цены таких объектов, так как они располагались на земельном участке, не принадлежавшем заводу и находившемся с 1995 г. у него в аренде.

«Все многочисленные эксперты так и не нашли в Самаре аналогов подобных объектов, сколоченных на скорую руку при эвакуации в Самару завода в годы войны, — рассказал адвокат осужденного Андрей Карномазов. — Рынок такой “недвижимости” в городе отсутствовал. Продаже этих сооружений, обременявших завод необходимостью своего высокозатратного содержания, предшествовала оценка независимого оценщика, определившего их возможную стоимость не более 4,2 млн. руб., и коллегиальное обсуждение руководством завода целесообразности такой продажи».

По словам защитника, реальная причина уголовного преследования Кулакова — захват принадлежащего ему пакет акций предприятия, что, в частности, подтверждается и многочисленными исками к нему, заявленными с этой целью на основании вынесенного приговора.

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