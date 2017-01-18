В Италии прошла серия сильных подземных толчков

Как сообщалось, магнитуда первого подземного толчка составила 5,3, второго — 5,7. Эпицентр находится более чем в 100 километрах к востоку от итальянской столицы.

Магнитуда третьего подземного толчка в центральной Италии составила 5,6, сообщает Европейский сейсмологический центр.

По данным центра, толчки были зафиксированы в 10.25 (12.25 мск) в центральном регионе страны.

Власти Рима проводят эвакуацию из римского метро, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев с места событий.