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15:48 (мск), источник: Sputnik.md

В Италии прошла серия сильных подземных толчков

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Третий по счету за среду сильный подземный толчок произошел в центральной Италии и был ощутим в исторической части Рима, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: Sputnik.md

Как сообщалось, магнитуда первого подземного толчка составила 5,3, второго — 5,7. Эпицентр находится более чем в 100 километрах к востоку от итальянской столицы.

Магнитуда третьего подземного толчка в центральной Италии составила 5,6, сообщает Европейский сейсмологический центр.

По данным центра, толчки были зафиксированы в 10.25 (12.25 мск) в центральном регионе страны.

Власти Рима проводят эвакуацию из римского метро, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев с места событий.

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