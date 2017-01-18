В Березниках мальчик сломал руку на уроке физкультуры

По информации прокуратуры, мальчик самостоятельно дождался, когда за ним приедет мама. После они также сами добрались до больницы. По приезду в травматологическое отделение ребенку был поставлен диагноз: «перелом левой лучевой кости со смещением». Школьник был экстренно госпитализирован в детское хирургическое отделение.

Пятикласснику было проведено четыре операции. Причиненный вред здоровью квалифицирован как средней тяжести. В настоящее время мальчик находится на амбулаторном наблюдении в медучреждении и продолжает получать медикаментозное лечение.

В прокуратуре посчитали, что данный несчастный случай — следствие ненадлежащего исполнения педагогами и заместителем директора по воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» своих профессиональных обязанностей.

Прокурор г. Березники внес представление директору школы с требованием привлечения к ответственности виновных лиц, кроме этого обратился в суд о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального и материального вреда, причиненного ребенку и его законному представителю.

Решением Березниковского городского суда иск удовлетворен — с МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» в пользу заявителей взыскано 100 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения представления ряд педагогов привлечен к дисциплинарной ответственности.