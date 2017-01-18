Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Освещение: что «не так» с единственной люстрой на потолке?
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
МВД уволили полицейского, ехавшего в свадебном кортеже
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Толкалина и Кончаловский расстались
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
18Инаугурации прошлого
15Второй зимний Московский Велопарад
14:35 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках мальчик сломал руку на уроке физкультуры

5 сентября 2016 года учащийся пятого класса средней школы № 28 упал во время урока физкультуры и получил серьезную травму левой руки. В школе ему не оказали медицинскую помощь, «скорую» также не вызвали.

По информации прокуратуры, мальчик самостоятельно дождался, когда за ним приедет мама. После они также сами добрались до больницы. По приезду в травматологическое отделение ребенку был поставлен диагноз: «перелом левой лучевой кости со смещением». Школьник был экстренно госпитализирован в детское хирургическое отделение.

Пятикласснику было проведено четыре операции. Причиненный вред здоровью квалифицирован как средней тяжести. В настоящее время мальчик находится на амбулаторном наблюдении в медучреждении и продолжает получать медикаментозное лечение.

В прокуратуре посчитали, что данный несчастный случай — следствие ненадлежащего исполнения педагогами и заместителем директора по воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» своих профессиональных обязанностей.

Прокурор г. Березники внес представление директору школы с требованием привлечения к ответственности виновных лиц, кроме этого обратился в суд о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального и материального вреда, причиненного ребенку и его законному представителю.

Решением Березниковского городского суда иск удовлетворен — с МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» в пользу заявителей взыскано 100 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения представления ряд педагогов привлечен к дисциплинарной ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уходя от погони, пермяк устроил ДТП в центре Москвы на угнанном «Соболе»
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь