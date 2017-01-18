Пермская полиция проверит факт нападения на подстанцию скорой помощи в Дзержинском районе.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, пермяк устроил дебош в диспетчерской. Инцидент произошёл днём во вторник, 17 января. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции от сотрудников подстанции скорой помощи около 17.00.

По неофициальным данным, разъярённый мужчина требовал, чтобы к его ребёнку, которому стало плохо в детском саду, немедленно отправились врачи. Пермяк угрожал сотрудникам, разбрасывал бумаги. Хотя в этот момент реанимационная бригада уже ехала к ребёнку.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и детали ЧП.