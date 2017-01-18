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15:01 (мск), источник: Uralpress.ru

В Южноуральске раскрыто убийство в садовом домике

В Южноуральске (Челябинская область) по горячим следам раскрыто убийство в садовом домике. В настоящее время подозреваемый — приятель убитого — арестован.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СКР по Челябинской области, 17 января около пяти часов вечера в садовом домике садоводческого товарищества «Здоровье-2» был обнаружен с множественными колото-резаными ранами труп местного жителя.

Оказалось, что преступление произошло в ходе распития спиртных напитков. Между собутыльниками возникла ссора, в результате которой один мужчина нанес другому ножевые ранения.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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