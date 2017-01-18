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16:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский СК прекратил дело дорожника о неуплате налогов на 25 млн рублей

Гендиректор фирмы возместил ущерб государству.

Следователи прекратили уголовное преследование 46-летнего гендиректора одной из автодорожных фирм Воронежской области, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Мужчина не платил налоги на доходы физических лиц с 1 апреля 2013 года по 30 июня 2015 года, долг составил более 25 млн рублей. По версии следствия, гендиректор фирмы, занимающейся ремонтом и строительством автодорог, использовал удержанные деньги для хоздеятельности компании. Мужчина рассчитывался с подрядчиками и выплачивал кредиты, многократно превышающие задолженность по НДФЛ. Так директор создавал у окружающих видимость платежеспособности компании. Руководителя фирмы обвинили по ч. 2, ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия гендиректор возместил ущерб, причиненный федбюджету, с учетом пеней и штрафов. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Дело прекращено, так как закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности человека, который впервые совершил преступление в налоговой сфере и полностью уплатил недоимку, пояснил и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ Максим Гуров.

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