Воронежский СК прекратил дело дорожника о неуплате налогов на 25 млн рублей
Гендиректор фирмы возместил ущерб государству.
Гендиректор фирмы возместил ущерб государству.
Следователи прекратили уголовное преследование 46-летнего гендиректора одной из автодорожных фирм Воронежской области, сообщила
В ходе предварительного следствия гендиректор возместил ущерб, причиненный федбюджету, с учетом пеней и штрафов. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Дело прекращено, так как закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности человека, который впервые совершил преступление в налоговой сфере и полностью уплатил недоимку, пояснил и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ Максим Гуров.