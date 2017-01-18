Отказ парню встречаться с дочерью стоил жителю Городка автомобиля

Инцидент произошел десятого января около половины седьмого утра во дворе одного из домов в Городке. Кто-то поджег автомобиль марки Mercedes. В результате произошедшего хозяину авто, которым является мужчина в возрасте 42 лет, был нанесен ущерб в размере более чем Br6 тысяч.

Удалось выяснить, что данное преступление совершил 21-летний молодой человек, проживающий в Городке. Он на протяжении ночи употреблял алкоголь, после чего стал ездить по городу на машине своей матери. В этот момент у подозреваемого и возникла идея пожечь иномарку отца своей знакомой. Ранее мужчина запретил молодому человеку встречаться со своей дочерью.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса республики Беларусь.