Отказ парню встречаться с дочерью стоил жителю Городка автомобиля
Выясняются обстоятельства поджога автомобиля в Городке, передает УСК по Витебской области.
Выясняются обстоятельства поджога автомобиля в Городке, передает УСК по Витебской области.
Инцидент произошел десятого января около половины седьмого утра во дворе одного из домов в Городке.
Удалось выяснить, что данное преступление совершил 21-летний молодой человек, проживающий в Городке. Он на протяжении ночи употреблял алкоголь, после чего стал ездить по городу на машине своей матери. В этот момент у подозреваемого и возникла идея пожечь иномарку отца своей знакомой. Ранее мужчина запретил молодому человеку встречаться со своей дочерью.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса республики Беларусь.