Уходя от погони, пермяк устроил ДТП в центре Москвы на угнанном «Соболе»

Сотрудники полиции организовали преследование нарушителя. Спустя несколько минут водитель микроавтобуса допустил столкновение с тремя автомобилями.

При задержании выяснилось, что водитель и пассажир «Соболя» не имели при себе документов на машину. Более того — они угнали этот автомобиль. Подозреваемыми оказались 24-летний пермяк и 18-летний житель Вологодской области.

Законный владелец «Соболя» был дома и не догадывался о происшествиях. По факту угона возбуждено уголовное дело.