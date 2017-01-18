Уходя от погони, пермяк устроил ДТП в центре Москвы на угнанном «Соболе»
За нарушение ПДД сотрудники ГУ МВД России по Москве Москве предприняли попытку остановить автомобиль «ГАЗ 2217». Водитель начал скрываться от них по Садовому кольцу.
За нарушение ПДД сотрудники ГУ МВД России по Москве Москве предприняли попытку остановить автомобиль «ГАЗ 2217». Водитель начал скрываться от них по Садовому кольцу.
Сотрудники полиции организовали преследование нарушителя. Спустя несколько минут водитель микроавтобуса допустил столкновение с тремя автомобилями.
При задержании выяснилось, что водитель и пассажир «Соболя» не имели при себе документов на машину. Более того — они угнали этот автомобиль. Подозреваемыми оказались 24-летний пермяк и 18-летний житель Вологодской области.
Законный владелец «Соболя» был дома и не догадывался о происшествиях. По факту угона возбуждено уголовное дело.