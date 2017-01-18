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15:16 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже за сутки своровали 7 канализационных люков

Кражи участились после новогодних праздников.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже после новогодних праздников участились случаи кражи чугунных и металлических крышек люков. Чаще всего тяжелые крышки люков сдают в металлолом. Колодцы остаются открытыми — это опасно для людей и автомобилистов.

По данным водоканала, только за прошедшие сутки к ним поступило 7 заявок об открытых колодцах. Ремонтные бригады выехали и закрыли их новыми крышками.

«Мы ведем профилактику недопущения таких краж среди населения города, — заявил гендиректор “РВК-Воронеж” Олег Николаенко. — Сотрудничаем с правоохранителями, с мэрией Воронежа, а также активно внедряем крышки из полимерных материалов».

Горожан просят сообщать о кражах крышек по телефону круглосуточной горячей линии (473) 206−77−06.

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