В ФАП под Молодечно после укола умерла 31-летняя женщина

Трагедия произошла шестнадцатого января в д. Тюрли, которая располагается в Молодечненском районе. Женщина обратилась в местный фельдшерско-акушерский пункт с жалобой на плохое самочувствие. После осмотра ей поставили диагноз «острое респираторное заболевание» и назначили необходимые лекарства. После этого женщина заявила, что у нее с собой есть ампула с антибиотиком. Самостоятельно сделать укол она не смогла, поэтому попросила работников ФАП.

Сообщается, что перед тем, как сделать укол, врачи расспросили ее о противопоказаниях. После инъекции больной резко стало плохо. Спасти жизнь женщины не сумели ни местные доктора, ни прибывшая вскоре бригада скорой.

Сейчас по факту смерти проводят проверку.