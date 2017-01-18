В ФАП под Молодечно после укола умерла 31-летняя женщина
В Молодечненском районе после укола скончалась 31-летняя женщина, передает управление Следственного комитета по минской области.
В Молодечненском районе после укола скончалась 31-летняя женщина, передает управление Следственного комитета по минской области.
Трагедия произошла шестнадцатого января в д. Тюрли, которая располагается в Молодечненском районе. Женщина обратилась в местный
Сообщается, что перед тем, как сделать укол, врачи расспросили ее о противопоказаниях. После инъекции больной резко стало плохо. Спасти жизнь женщины не сумели ни местные доктора, ни прибывшая вскоре бригада скорой.
Сейчас по факту смерти проводят проверку.