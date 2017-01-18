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15:19 (мск), источник: Ежедневник.by

Дело о рэкете в Марьиной Горке: обвиняемый объявил голодовку

Продолжается суд над рэкетирами из Марьиной Горки, которых обвиняют в жестоком вымогательстве денег у местных бизнесменов. Свидетели и обвиняемый говорят о давлении правоохранительных органов и ложных показаниях.

Источник: Ежедневник.by

Один из фигурантов дела рэкетиров из Пуховичского района, Артур Зинович, объявил голодовку. Заявление суду он подал во вторник, 17 января. Обвиняемый голодает в знак протеста против незаконного, как он считает, разбирательства по делу, пишет tut.by.

В понедельник показания в суде давал потерпевший Вадим Стахеев, которого Зинович за «долг» избил битой. Он признал, что писал первое заявление в милицию и давал первые показания под давлением сотрудников ГУБОП, поскольку ему грозили не продлить вид на жительство в Беларуси.

Зинович сказал, что не верил, что кто-то из свидетелей найдет в себе смелость признаться, что на них давили. Он заявил, что в знак протеста объявляет голодовку, требует отдельную камеру, чтобы исключить давление на него, и справедливого разбирательства по делу, — рассказала TUT.BY Наталья Невская, гражданская жена Зиновича (сама она предпочитает слово «любимая женщина»).

Обвиняемый намерен подать в КГБ заявление о том, что ГУБОП и СК принуждали свидетелей к даче заведомо ложных показаний, а потерпевших — к написанию заведомо ложных заявлений.

— Будет голодать, пока не будет законного разбирательства по вновь открывшимся фактам, — сказала Наталья Невская.

Напомним, 12 января начался суд над рэкетирами из Марьиной Горки. Их обвиняют в том, что они вымогали деньги у местных бизнесменов в худших традициях 90-х: одного отвезли на кладбище копать себе могилу, второго избили битой в центре города и насквозь пробили ножом кисть руки.

На скамье подсудимых вместе с тремя вышибалами находится и бывший начальник ОБЭП Пуховичского РОВД Евгений Козырь. Как утверждает обвинение, из дружеских чувств к одному из рэкетиров он помогал ему выбивать деньги: забрал у предпринимателя, от которого тот требовал деньги, ключ от расчетного счета его фирмы, задержал его, провел незаконную доследственную проверку.

Никто из обвиняемых свою вину не признал. Козырь на первом заседании суда заявил, что его оговорили в ГУБОП и СК, и что он действовал в рамках закона.

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