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15:09 (мск), источник: РИА Новости

На Урале завели дело после падения снежной глыбы на журналистку

Уголовное дело возбудили по факту падения глыбы снега на женщину в Екатеринбурге, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. Как сообщалось ранее, во вторник около 13.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту падения глыбы снега на женщину в Екатеринбурге, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, во вторник около 13.00 в Екатеринбурге на улице Шмидта, 72 на беременную журналистку, проходившую мимо, сошла наледь. Женщина была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». Дом находится в ведении управляющей компании «Стандарт». По информации организации, снежная масса, рухнувшая вниз, скопилась на козырьке, который самовольно прикрепил к своему балкону местный житель.

«Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства данного инцидента следственным путём, по данному факту следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — информирует ведомство.

По информации управления, планируется провести судебную медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей. Также будут устанавливаться ответственные за эксплуатацию здания, возле которого произошел инцидент, а также то, насколько своевременно и качественно проводились работы по недопущению схода снега и наледи.

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