На газопроводе «Каменный лог — Пермь» произошел взрыв

В Добрянском районе возле деревни Адищево 17 января на газопроводе «Каменный лог — Пермь» велись монтажные работы, во время которых произошел взрыв.



Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, один из монтажников получил ожоги и травмы груди. Он был госпитализирован.



В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту. Совместно со специалистами подразделений Ростехнадзора и Инспекции труда изучается соответствующая документация.