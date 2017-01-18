На газопроводе «Каменный лог — Пермь» произошел взрыв
ЧП произошло 17 января во время монтажных работ. В результате взрыва пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с ожогами и травмами.
ЧП произошло 17 января во время монтажных работ. В результате взрыва пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с ожогами и травмами.
В Добрянском районе возле деревни Адищево 17 января на газопроводе «Каменный лог — Пермь» велись монтажные работы, во время которых произошел взрыв.
Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, один из монтажников получил ожоги и травмы груди. Он был госпитализирован.
В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту. Совместно со специалистами подразделений Ростехнадзора и Инспекции труда изучается соответствующая документация.