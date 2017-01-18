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15:11 (мск), источник: Новости Перми

На газопроводе «Каменный лог — Пермь» произошел взрыв

ЧП произошло 17 января во время монтажных работ. В результате взрыва пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с ожогами и травмами.

В Добрянском районе возле деревни Адищево 17 января на газопроводе «Каменный лог — Пермь» велись монтажные работы, во время которых произошел взрыв.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, один из монтажников получил ожоги и травмы груди. Он был госпитализирован.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту. Совместно со специалистами подразделений Ростехнадзора и Инспекции труда изучается соответствующая документация.

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