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15:12 (мск), источник: Om1.ru

Омич познакомился в клубе с парнем и лишился машины

Молодой человек оставил нового знакомого одного в машине, чем тот и воспользовался.

Полицейские дежурной части пункта полиции «Октябрьский» задержали омича, который угнал «Дэу Матиз» у парня, с которым был знаком всего несколько часов.

Как сообщили в региональном УМВД по Омской области, 24-летний омич познакомился с парнем в ночном клубе. Молодые люди весело проводили время в развлекательном заведении. Покинув клуб, парни решили продолжить развлекаться и отправились гулять дальше на машине пострадавшего.

Остановившись у остановки общественного транспорта «11-ая Рабочая», автовладелец вышел на несколько минут в магазин. Новый знакомый воспользовался этим моментом, быстро пересел за руль и уехал в неизвестном направлении. Пострадавший парень бросился в полицию и написал заявление, ущерб составил 230 тысяч рублей. Юноша сообщил полицейским приметы злоумышленника, также назвал его имя.

Вскоре силовики обнаружили автомобиль брошенным на улице Сыропятская. Далее сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. 23-летнего парня оперативники задержали у родственником в Любинском районе.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». За такое преступлении омич может отправиться за решетку на срок до 5 лет.

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