Избитый на паре в Уфе профессор БашГУ: «Это сделал мой бывший студент»
ProUfu.ru удалось пообщаться с Сергеем Степановичем Гоцом, профессором БашГУ, на которого в минувшую пятницу было совершено нападение прямо в стенах ВУЗа, на занятиях.
ProUfu.ru удалось пообщаться с Сергеем Степановичем Гоцом, профессором БашГУ, на которого в минувшую пятницу было совершено нападение прямо в стенах ВУЗа, на занятиях.
Первым делом корреспондент ProUfu.ru справился о здоровье профессора, на что он ответил: «Сейчас у меня скачет давление, я пережил гипертонический криз, но пару минуток вам уделю». После этого Сергей Степанович опроверг сообщения некоторых СМИ: «Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что обо всей этой ситуации пишут много непроверенной информации. В частности, один из сайтов сообщал, что я якобы издеваюсь над студентами, держу их на занятиях до одиннадцати вечера. Знаете, это технически невозможно — университет работает до десяти, и так во многих публикациях».
На вопрос о том, кто же напал на него, преподаватель сообщает, что это был один из его старых студентов: «Его отчислили
Сергей Степанович рассказал, как произошло нападение: «Он вошел в аудиторию во время занятий, очень сильно пьяный. Вел себя крайне неадекватно. Наговорил мне много таких слов, которые я не стану воспроизводить, более того, часть из них я просто не понимаю, это больше напоминает
Напомним, неизвестный вошел во время занятий в аудиторию на кафедре физической электроники и нанофизики БашГУ и стал оскорблять профессора, Сергея Степановича Гоца, после чего ударил его по лицу и скрылся. «По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела», — рассказал руководитель