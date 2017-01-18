В Турции задержали выходцев из ЦА по делу о теракте в Стамбуле

Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

Операция была проведена по семи адресам. Среди задержанных выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. У задержанных изъяты поддельные документы.

Также сообщается, что выявлены два гражданина Таджикистана, которые незаконно въехали в Турцию и арендовали жилье в Стамбуле, Измире и Бурсе для своих сообщников из числа иностранцев, связанных с ИГ. Один из них задержан в Измире, второй находится в розыске.

Ранее стало известно, что полиция Стамбула задержала подозреваемого в расстреле посетителей ночного клуба Reina в новогоднюю ночь.

По данным СМИ, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации в районе Эсенюрт. Он скрывался в квартире у своего знакомого, уроженца Кыргызстана. Газета распространила фотографию Машарипова, сделанную после захвата, на его лице видны множество синяков и кровоподтеков.

Напомним, теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Террористу удалось скрыться.