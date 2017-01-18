Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
15:16 (мск), источник: Tengrinews

В Турции задержали выходцев из ЦА по делу о теракте в Стамбуле

27 подозреваемых в причастности к террористической группировке ДАИШ (запрещена в Казахстане) и нападению на ночной клуб Reina в Стамбуле задержаны полицией в турецкой провинции Бурса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Hurriyet».

Источник: Tengrinews

Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

Операция была проведена по семи адресам. Среди задержанных выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. У задержанных изъяты поддельные документы.

Также сообщается, что выявлены два гражданина Таджикистана, которые незаконно въехали в Турцию и арендовали жилье в Стамбуле, Измире и Бурсе для своих сообщников из числа иностранцев, связанных с ИГ. Один из них задержан в Измире, второй находится в розыске.

Ранее стало известно, что полиция Стамбула задержала подозреваемого в расстреле посетителей ночного клуба Reina в новогоднюю ночь.

По данным СМИ, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации в районе Эсенюрт. Он скрывался в квартире у своего знакомого, уроженца Кыргызстана. Газета распространила фотографию Машарипова, сделанную после захвата, на его лице видны множество синяков и кровоподтеков.

Напомним, теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Террористу удалось скрыться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Открытие пострадавшего от пожара супермаркета &quot;Юбилейный&quot; снова перенесли
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Госдума рассмотрит закон о добровольной плате за капремонт
Площади квартир в России будут уменьшаться
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь