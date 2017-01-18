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15:25 (мск), источник: Nakanune.ru

Задержан еще один из нападавших на химзавод в Красноуральске — вор-рецидивист «Руся»

Сыщики уголовного розыска ОВД Красноуральска задержали пятого подозреваемого в нападении на сторожей неработающего местного химического завода.

Руководил оперативными мероприятиями исполняющий обязанности начальника отдела полиции подполковник Александр Огурцов.

«Задержанным оказался ранее судимый за кражи и дезертирство гражданин, более известный в определенных кругах по прозвищу «Руся» 1989 года рождения. Он скрывался в квартире своих знакомых на улице Центральной. Когда понял, что за ним пришли, пытался скрыться, выпрыгнув с балкона второго этажа. К такому повороту событий полицейские были готовы, поэтому ретироваться ему не удалось. Сейчас «Руся», как и другие подозреваемые, содержится под стражей. В ближайшее время следствие определит всем пятерым дальнейшую меру пресечения.

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Одни будут находиться, вероятнее всего, до суда на подписке о невыезде, а другие — под арестом, кто какую роль в преступлении играл, — сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники полиции установили тип оружия, из которого стреляли злоумышленники — это обрез двуствольного ружья.

«Этот “ствол” с пятью патронами и еще два пневматических пистолета сыщики обнаружили и изъяли в огороде частного дома, криминальная заначка была спрятана в сугроб. Весь арсенал хранился в одном пакете», — отметил полковник Горелых.

Задержанный мужчина уже дал признательные показания и сообщил, что в момент совершения правонарушения он был в маске. Расследование нашумевшего уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, продолжается.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вооруженное нападение на неработающий Красноуральский химический завод произошло на минувшей неделе. Позже полицейские задержали нескольких нападавших.

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