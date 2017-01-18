Под Волгоградом разыскивают свидетелей убийства женщины-продавца

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, вечером 14 января в магазине, расположенном на первом этаже дома № 10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было обнаружено тело 46-летней женщины-продавца, на котором имелись многочисленные колото-резаные раны в области груди, живота, спины и шеи.

В настоящее время по делу создана следственно-оперативная группа, назначен ряд судебных экспертиз. Правоохранители допросили более 30 человек, но первоначальный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий положительных результатов не дал, установить лиц, причастных к убийству, пока не удалось.