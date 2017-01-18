Под Волгоградом разыскивают свидетелей убийства женщины-продавца
Следователи ищут свидетелей расправы над продавцом продуктового магазина в Михайловском районе Волгоградской области.
Следователи ищут свидетелей расправы над продавцом продуктового магазина в Михайловском районе Волгоградской области.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, вечером 14 января в магазине, расположенном на первом этаже дома № 10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было обнаружено тело 46-летней
В настоящее время по делу создана
«Следователи обращаются к волгоградцам, совершавшим покупки 13 и 14 января 2017 года в магазине, где позднее было совершено убийство, а также всем, кто располагает