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17:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом разыскивают свидетелей убийства женщины-продавца

Следователи ищут свидетелей расправы над продавцом продуктового магазина в Михайловском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, вечером 14 января в магазине, расположенном на первом этаже дома № 10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было обнаружено тело 46-летней женщины-продавца, на котором имелись многочисленные колото-резаные раны в области груди, живота, спины и шеи.

В настоящее время по делу создана следственно-оперативная группа, назначен ряд судебных экспертиз. Правоохранители допросили более 30 человек, но первоначальный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий положительных результатов не дал, установить лиц, причастных к убийству, пока не удалось.

«Следователи обращаются к волгоградцам, совершавшим покупки 13 и 14 января 2017 года в магазине, где позднее было совершено убийство, а также всем, кто располагает какими-либо сведениями об обстоятельствах преступления и лицах, к нему причастных, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: (84463) 2−11−49 или “02”. Анонимность гарантируется», — добавила Наталия Куницкая.

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