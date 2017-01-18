Воронежский адвокат получил условный срок за покушение на мошенничество

Следствием было установлено, что адвокат предложил своему подзащитному, который был приговорен к лишению свободы за совершение нескольких преступлений, помощь в смягчении наказания. По словам адвоката, он мог за 1 миллион рублей договориться с судьей о замене реального наказания условным.

Подзащитный согласился на условия, предложенные адвокатом, и сообщил эту информацию своей гражданской жене. Та, в свою очередь, связалась с адвокатом и договорилась с ним о передаче части указанной суммы. При этом адвокат сообщил женщине заведомо ложные сведения о, якобы, достигнутых договоренностях с судьями.

Адвокат был задержан в момент получения денег. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).