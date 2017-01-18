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17:37 (мск), источник: 36on.ru

Воронежский адвокат получил условный срок за покушение на мошенничество

В Воронеже суд вынес приговор 41-летнему адвокату, который обвинялся в покушении на мошенничество.

Следствием было установлено, что адвокат предложил своему подзащитному, который был приговорен к лишению свободы за совершение нескольких преступлений, помощь в смягчении наказания. По словам адвоката, он мог за 1 миллион рублей договориться с судьей о замене реального наказания условным.

Подзащитный согласился на условия, предложенные адвокатом, и сообщил эту информацию своей гражданской жене. Та, в свою очередь, связалась с адвокатом и договорилась с ним о передаче части указанной суммы. При этом адвокат сообщил женщине заведомо ложные сведения о, якобы, достигнутых договоренностях с судьями.

Адвокат был задержан в момент получения денег. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

— Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры района, государственного обвинителя, назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 1 год, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, — Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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