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15:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Воспитательнице девочки, погибшей в новосибирском детсаду, смягчили приговор

НОВОСИБИРСК, 18 января, РИА ФедералПресс. Новосибирский областной суд смягчил наказание бывшей воспитательнице детского сада, из-за которой погибла четырехлетняя воспитанница. Об этом сообщили в пресс-службе Областного суда.

Новосибирский областной суд принял решение сменить наказание за причинение смерти ребенку по неосторожности с двух лет колонии-поселения до ограничения свободы на тот же срок.

Напомним, трагедия произошла в одном из детских садов Новосибирска. Находясь на прогулке, четырехлетняя девочка просунула голову между ступенями детской горки, не смогла освободиться и задохнулась.

Следствие возбудило в отношении воспитетельницы Керобян К. К. уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Состоявшийся в июне 2016 года суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения.

После рассмотрения апелляции суд повторно назначил комиссию, которая провела техническую экспертизу злополучной горви и выявила, что лестница горки не соответствовала требованиям безопасности.

«Новосибирский областной суд в ходе рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке назначил по делу комиссионную строительно-техническую экспертизу, в ходе которой было установлено, что игровой комплекс, расположенный на территории детского сада, не соответствовал требованиям безопасности, в частности, лестница данного игрового комплекса не соответствовала требованиям, не допускающим возможность застревания головы ребенка между ступенями игрового комплекса. эксплуатация лестницы данного игрового комплекса создавала угрозу жизни и здоровью детей», — рассказали в суде.

В связи с этим суд принял решение отменить приговор и смягчить наказание. Суд приговорил Керобян к двум годам ограничения свободы с последующим запретом два года заниматься образовательной и воспитательной деятельностью.

«Также Новосибирским областным судом было вынесено частное постановление, которым обращено внимание мэра города Новосибирска, заведующего детским садом, в котором произошли трагические события, на несоответствие игрового комплекса, установленного на территории детского сада, требованиям безопасности, с целью принятия мер, направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшем», — отметили в суде.

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