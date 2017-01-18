Воспитательнице девочки, погибшей в новосибирском детсаду, смягчили приговор
НОВОСИБИРСК, 18 января, РИА ФедералПресс. Новосибирский областной суд смягчил наказание бывшей воспитательнице детского сада,
НОВОСИБИРСК, 18 января, РИА ФедералПресс. Новосибирский областной суд смягчил наказание бывшей воспитательнице детского сада,
Новосибирский областной суд принял решение сменить наказание за причинение смерти ребенку по неосторожности с двух лет
Напомним, трагедия произошла в одном из детских садов Новосибирска. Находясь на прогулке, четырехлетняя девочка просунула голову между ступенями детской горки, не смогла освободиться и задохнулась.
Следствие возбудило в отношении воспитетельницы Керобян К. К. уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Состоявшийся в июне 2016 года суд приговорил ее к двум годам
После рассмотрения апелляции суд повторно назначил комиссию, которая провела техническую экспертизу злополучной горви и выявила, что лестница горки не соответствовала требованиям безопасности.
«Новосибирский областной суд в ходе рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке назначил по делу комиссионную
В связи с этим суд принял решение отменить приговор и смягчить наказание. Суд приговорил Керобян к двум годам ограничения свободы с последующим запретом два года заниматься образовательной и воспитательной деятельностью.
«Также Новосибирским областным судом было вынесено частное постановление, которым обращено внимание мэра города Новосибирска, заведующего детским садом, в котором произошли трагические события, на несоответствие игрового комплекса, установленного на территории детского сада, требованиям безопасности, с целью принятия мер, направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшем», — отметили в суде.