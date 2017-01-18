Девочку, которую якобы свешивали с балкона в Екатеринбурге, могли убить: возбуждено уголовное дело

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, все случилось в ночь на 14 января на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже дома по улице Заводской: к проживающей там малолетней девочке 2014 года рождения было применено насилие.

«При применении насилия к находящемуся в беспомощном состоянии ребенку создавалась реальная угроза его жизни, поскольку события происходили на балконе, расположенном высоко над землей, и девочка могла упасть с балкона в результате противоправных действий», — отметили в следствии.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).

«В момент, когда произошли указанные события, в квартире находились две женщины — мать пострадавшей девочки, 1979 года рождения и приехавшая к ней сестра, 1975 года рождения, а также сама пострадавшая девочка, в отношении которой назначена судебная медицинская экспертиза для установления наличия возможных телесных повреждений. В ходе следствия самым тщательным образом будут выясняться все обстоятельства случившегося, а также лицо, причастное к совершению противоправных посягательств в отношении ребенка. Проводятся допросы членов данной семьи, очевидцев и иных лиц. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении членов семьи, выясняются условия жизни и воспитания детей», — добавили в СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяная женщина свесила свою дочь за руки с балкона пятого этажа: таким образом она якобы хотела успокоить ребенка. Эту картину увидел проходивший по улице мужчина и сообщил в полицию. Сейчас следователи выясняют, действительно ли ребенка свешивали с балкона.