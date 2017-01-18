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16:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бухгалтер украла у пермского детдома 2 млн рублей

ПЕРМЬ, 18 января, РИА ФедералПресс. Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Санаторного детского дома».

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, направляя заявки на оплату расходов детдома, бухгалтер указывала в них недостоверные сведения об оплате по договорам и выплате зарплаты лицам за работы и услуги, фактически не выполнявшиеся.

Впоследствии деньги перечислялись на банковские карты знакомых злоумышленницы, откуда в последующем она расходовала по своему усмотрению. Всего бухгалтером похищено более двух миллионов рублей.

Следствием подобные действия женщины были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. За свои деяния бывший главбух получила четыре года условно и штраф в сто тысяч рублей. Кроме того, женщина обязана возместить ущерб. На данный момент она вернула 1,25 млн рублей.

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