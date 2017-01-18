В Воронежской области парень пойдет под суд за кражу и поджог придорожного кафе

Парень из Ольховатского района, обокравший и поджегший придорожное кафе, пойдет под суд, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 18 января. Молодой человек украл из общепита 70 тыс. рублей и потратил большую часть денег в вагоне-ресторане по пути в Анапу.

По данным правоохранителей, сельчанин был фигурантом уголовного дела и скрывался от полиции. Передвигаясь на попутном транспорте, 18-летний парень заметил придорожное кафе в селе Михайловка Кантемировского района. Он через форточку проник в подсобку, а затем и в само кафе, похитил дневную выручку и поджег общепит, чтобы скрыть улики. Владельцы кафе обратились к правоохранителям. Ущерб оценили в 2 млн рублей.

Криминалисты изъяли жесткий диск компьютера на месте происшествия. Восстановив с него информацию, полиция получила изображение с камер видеонаблюдения. Ориентировки с фотографией злоумышленника разослали во все районы Воронежской области и в соседние регионы. Оперативники получили информацию о том, что подозреваемый едет на поезде в Анапу. Когда парень вышел из вагона, его задержали. При досмотре у сельчанина нашли 900 рублей — остальные деньги он потратил в вагоне-ресторане.

Молодого человека поместили в изолятор. Уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ) дошло до суда. По обеим статьям парню грозит до пяти лет лишения свободы.