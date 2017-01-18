Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Певица Натали скрывает беременность
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
16:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области парень пойдет под суд за кражу и поджог придорожного кафе

Сельчанин потратил похищенные из общепита деньги в вагоне-ресторане.

Парень из Ольховатского района, обокравший и поджегший придорожное кафе, пойдет под суд, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 18 января. Молодой человек украл из общепита 70 тыс. рублей и потратил большую часть денег в вагоне-ресторане по пути в Анапу.

По данным правоохранителей, сельчанин был фигурантом уголовного дела и скрывался от полиции. Передвигаясь на попутном транспорте, 18-летний парень заметил придорожное кафе в селе Михайловка Кантемировского района. Он через форточку проник в подсобку, а затем и в само кафе, похитил дневную выручку и поджег общепит, чтобы скрыть улики. Владельцы кафе обратились к правоохранителям. Ущерб оценили в 2 млн рублей.

Криминалисты изъяли жесткий диск компьютера на месте происшествия. Восстановив с него информацию, полиция получила изображение с камер видеонаблюдения. Ориентировки с фотографией злоумышленника разослали во все районы Воронежской области и в соседние регионы. Оперативники получили информацию о том, что подозреваемый едет на поезде в Анапу. Когда парень вышел из вагона, его задержали. При досмотре у сельчанина нашли 900 рублей — остальные деньги он потратил в вагоне-ресторане.

Молодого человека поместили в изолятор. Уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ) дошло до суда. По обеим статьям парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Он нужен своим детям». Мать погибших в Воронеже сестер пошла на мировую с виновником ДТП
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь