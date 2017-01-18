В Татарстане отдел МВД эвакуировали из-за «тротиловой шашки»

— В коридоре отделения в районе 9 часов утра нашли коробку с прикрепленной батарейкой и надписью «тротиловая шашка 200 гр.». В течение часа были эвакуированы 65 человек, — рассказали в правоохранительных органах.

В отдел были вызваны кинологи со специально обученной собакой, в ходе осмотра наличие взрывчатки в коробке не подтвердилось.

Обстоятельства появления коробки выясняются.