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16:42 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане отдел МВД эвакуировали из-за «тротиловой шашки»

В Нурлате накануне утром эвакуировали отдел по вопросам миграции МВД, это произошло из-за коробки с надписью «тротиловая шашка». Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Prokazan.ru

 — В коридоре отделения в районе 9 часов утра нашли коробку с прикрепленной батарейкой и надписью «тротиловая шашка 200 гр.». В течение часа были эвакуированы 65 человек, — рассказали в правоохранительных органах.

В отдел были вызваны кинологи со специально обученной собакой, в ходе осмотра наличие взрывчатки в коробке не подтвердилось.

Обстоятельства появления коробки выясняются.

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