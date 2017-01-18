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16:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Возле посёлка Большаково столкнулись внедорожник и микроавтобус

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и полиции.

В среду, 18 января, рядом с посёлком Большаково столкнулись внедорожник «Митсубиси» и микроавтобус. Об этом сообщают очевидцы ДТП в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.

На место происшествия прибыл автомобиль скорой помощи.

Также там работают сотрудники ГИБДД. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

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