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16:33 (мск), источник: НИА Самара

В Сергиевском районе девушка впала в кому после избиения сожителем

Тяжкое преступление было совершено в одном из домов в поселке Светлодольск Сергиевского района.

В больницу в состоянии комы доставили безработную девушку 1990 года рождения. Учитывая явно криминальный характер телесных повреждений, медики сообщили о своей пациентке в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел выехали на место происшествия. В ходе разбирательства полицейские установили, что между девушкой и ее сожителем произошел конфликт. Молодой человек 1993 года рождения избил девушку. Стражи правопорядка задержали его.

По данным сотрудников полиции, в прошлом он уже имел проблемы с законом — на его счету судимость за кражу. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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