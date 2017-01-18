В Сергиевском районе девушка впала в кому после избиения сожителем
Тяжкое преступление было совершено в одном из домов в поселке Светлодольск Сергиевского района.
Тяжкое преступление было совершено в одном из домов в поселке Светлодольск Сергиевского района.
В больницу в состоянии комы доставили безработную девушку 1990 года рождения. Учитывая явно криминальный характер телесных повреждений, медики сообщили о своей пациентке в полицию.
Сотрудники органов внутренних дел выехали на место происшествия. В ходе разбирательства полицейские установили, что между девушкой и ее сожителем произошел конфликт. Молодой человек 1993 года рождения избил девушку. Стражи правопорядка задержали его.
По данным сотрудников полиции, в прошлом он уже имел проблемы с законом — на его счету судимость за кражу. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает