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16:45 (мск), источник: Ежедневник.by

В фельдшерском пункте умерла женщина после укола антибиотика

В деревне под Молодечно женщина принесла в фельшерско-акушерского пункт антибиотик и попросила его себе вколоть, после чего быстро скончалась.

Источник: Ежедневник.by

В Молодечненском районе 31-летняя жительница деревни Тюрли умерла в фельшерско-акушерском пункте, передает Следственный комитет.

Женщина пришла в ФАП 16 января, пожаловавшись на плохое самочувствие. Ей был поставлен диагноз «острое респираторное заболевание».

Врач назначил ей курс таблеток, однако женщина сказала, что у нее с собой есть ампула с антибиотиком, и попросила ввести лекарство.

По предварительным данным, доктор убедился, что в ампуле находился антибиотик, и сделал укол, от которого пациентке резко стало плохо. Ни врачи, ни прибывшая скорая помощь не смогли спасти женщину. Она скончалась на месте.

Сообщается, что перед тем, как сделать укол, врачи расспросили женщину о противопоказаниях.

Сейчас по факту смерти проводят проверку.

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