В Сочи адвоката заочно осудили за посредничество при даче взятки
Хостинский районный суд Сочи заочно вынес приговор в отношении Алексея Лихачева, которого признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве.
Хостинский районный суд Сочи заочно вынес приговор в отношении Алексея Лихачева, которого признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве.
В суде установили, что адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Лихачев согласился быть посредником в передаче взятки. Подсудимая передала 2 млн рублей судье Центрального районного суда Сочи за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, сообщает
После получения денег в октябре 2015 года Лихачева задержали. Уголовное дело в отношении судьи отказали в связи с его смертью.
Адвокат признал свою вину и раскаялся, до вынесения приговора скрылся и его объявили в международный розыск. Суд заочно приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.