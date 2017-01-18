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18:06 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи адвоката заочно осудили за посредничество при даче взятки

Хостинский районный суд Сочи заочно вынес приговор в отношении Алексея Лихачева, которого признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве.

Источник: ЮГА.ру

В суде установили, что адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Лихачев согласился быть посредником в передаче взятки. Подсудимая передала 2 млн рублей судье Центрального районного суда Сочи за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

После получения денег в октябре 2015 года Лихачева задержали. Уголовное дело в отношении судьи отказали в связи с его смертью.

Адвокат признал свою вину и раскаялся, до вынесения приговора скрылся и его объявили в международный розыск. Суд заочно приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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