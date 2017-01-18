Мужчину, ограбившего в маске магазин Воронежа, задержали на вокзале в Москве

Жителя Новохоперского района поймали на Павелецком вокзале в Москве за ограбление продуктового магазина в Воронеже.

В конце декабря 2016 года к полицейским Воронежа обратилась продавщица продуктового магазина на улице Владимира Невского. Она рассказала, что ночью к ней ворвался неизвестный мужчина в маске. Он угрожал ей пистолетом и похитил больше 7 тысяч рублей.

Работу полицейских осложняло то, что продавщица не могла описать нападавшего из-за маски. По видео с камер все-таки удалось установить личность подозреваемого. Это оказался 23-летний парень из Новохоперского района.

«Подозреваемого задержали на Павелецком вокзале Москвы при попытке скрыться, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Злоумышленника доставили в отдел полиции № 4 по Воронежу».

Сейчас молодой человек уже признался в ограблении. По факту произошедшего возбудили дело за разбой (ч.2, ст. 162 УК РФ).