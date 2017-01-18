Мужчину, ограбившего в маске магазин Воронежа, задержали на вокзале в Москве
Подозреваемый пытался скрыться.
Подозреваемый пытался скрыться.
Жителя Новохоперского района поймали на Павелецком вокзале в Москве за ограбление продуктового магазина в Воронеже.
В конце декабря 2016 года к полицейским Воронежа обратилась продавщица продуктового магазина на улице Владимира Невского. Она рассказала, что ночью к ней ворвался неизвестный мужчина в маске. Он угрожал ей пистолетом и похитил больше 7 тысяч рублей.
Работу полицейских осложняло то, что продавщица не могла описать нападавшего
«Подозреваемого задержали на Павелецком вокзале Москвы при попытке скрыться, — рассказали в
Сейчас молодой человек уже признался в ограблении. По факту произошедшего возбудили дело за разбой (ч.2, ст. 162 УК РФ).