Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ
К операции привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, планируется поразить 36 объектов.
К операции привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, планируется поразить 36 объектов.
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/.
Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России
К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов.
По его словам, все объекты, по которым наносятся авиаудары, были заранее согласованы по линии Генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран.
«В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки», — уточнил Рудской.
«Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок», — отметил он.
Восстановление мирной жизни
Российская военная полиция помогла воссоздать силы обеспечения правопорядка в освобожденном от террористов сирийском Алеппо, заявил Рудской.
При содействии офицеров российской военной полиции в освобожденных от террористов районах Алеппо воссозданы органы охраны правопорядка, налажена их работа по обеспечению безопасности населения.
Помимо того, сообщил Рудской, специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил России в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 тысяч 395 взрывоопасных предметов.
«Это позволило вернуться в свои дома в восточных кварталах города более десяти тысячам жителей», — отметил генерал.
Кроме того, врачами госпиталя Минобороны России оказана медицинская помощь более чем пяти тысячам человек, в том числе 1847 детям, рассказал он.
Центром примирения враждующих сторон также продолжается раздача жителям освобожденных районов Алеппо горячего питания и предметов первой необходимости.
«Российские офицеры продолжают работу, направленную на восстановление мирной жизни и в других районах Сирии», — заключил Рудской.
Штурм в Дейр эз-Зоре
Боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр
Сложная обстановка складывается в районе города Дейр эз-Зор, который уже около трех лет осажден террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация "Исламское государство" - прим. ТАСС). Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждет настоящий геноцид. Население Дейр эз-Зора может быть полностью истреблено.
Меньше нарушений режима перемирия
Минобороны РФ отмечает тенденцию к сокращению количества нарушений режима перемирия за сутки.
«Прослеживается тенденция к сокращению количества нарушений за сутки. Это создает благоприятные условия для проведения 23 января в Астане переговоров с оппозицией по мирному урегулированию сирийского кризиса», — сказал Рудской.
По его словам, в адрес российского Центра примирения поступают обращения от представителей различных формирований оппозиции, желающих участвовать в переговорах в Астане.
«В свою очередь, Минобороны России поддерживает расширение количества участников со стороны оппозиции.
Однако в переговорном процессе должны участвовать те ее представители, которые обладают реальным влиянием среди вооруженных отрядов на «земле», — добавил генерал.
В конце прошлого года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий.
К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.