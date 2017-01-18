Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов. Сергей Рудской Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России

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По его словам, все объекты, по которым наносятся авиаудары, были заранее согласованы по линии Генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран. «В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки», — уточнил Рудской. «Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок», — отметил он. Восстановление мирной жизни Российская военная полиция помогла воссоздать силы обеспечения правопорядка в освобожденном от террористов сирийском Алеппо, заявил Рудской.

При содействии офицеров российской военной полиции в освобожденных от террористов районах Алеппо воссозданы органы охраны правопорядка, налажена их работа по обеспечению безопасности населения. Сергей Рудской Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России

Помимо того, сообщил Рудской, специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил России в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 тысяч 395 взрывоопасных предметов.

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«Это позволило вернуться в свои дома в восточных кварталах города более десяти тысячам жителей», — отметил генерал. Кроме того, врачами госпиталя Минобороны России оказана медицинская помощь более чем пяти тысячам человек, в том числе 1847 детям, рассказал он. Центром примирения враждующих сторон также продолжается раздача жителям освобожденных районов Алеппо горячего питания и предметов первой необходимости. «Российские офицеры продолжают работу, направленную на восстановление мирной жизни и в других районах Сирии», — заключил Рудской. Штурм в Дейр эз-Зоре Боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр эз-Зор.

Сложная обстановка складывается в районе города Дейр эз-Зор, который уже около трех лет осажден террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация "Исламское государство" - прим. ТАСС). Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждет настоящий геноцид. Население Дейр эз-Зора может быть полностью истреблено. Сергей Рудской Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России

Меньше нарушений режима перемирия Минобороны РФ отмечает тенденцию к сокращению количества нарушений режима перемирия за сутки. «Прослеживается тенденция к сокращению количества нарушений за сутки. Это создает благоприятные условия для проведения 23 января в Астане переговоров с оппозицией по мирному урегулированию сирийского кризиса», — сказал Рудской. По его словам, в адрес российского Центра примирения поступают обращения от представителей различных формирований оппозиции, желающих участвовать в переговорах в Астане. «В свою очередь, Минобороны России поддерживает расширение количества участников со стороны оппозиции.

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