В Алексеевском районе владелица «резиновой квартиры» заплатит штраф в 100 тысяч рублей

Прокуратурой Алексеевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней Кулдошевой Наргизы, обвиняемой по статье «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Прокуратурой района при проведении проверки было установлено, что с июня по сентябрь 2016 года Кулдошева зарегистрировала по своему месту жительства в поселке Субботинский 40 иностранных граждан.

Фактически иностранные граждане, поставленные на миграционный учет, по вышеуказанному адресу никогда не проживали, как и сама Кулдошева.