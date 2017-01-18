В Алексеевском районе владелица «резиновой квартиры» заплатит штраф в 100 тысяч рублей
В настоящее время все иностранные граждане сняты с регистрационного учета.
В настоящее время все иностранные граждане сняты с регистрационного учета.
Прокуратурой Алексеевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней Кулдошевой Наргизы, обвиняемой по статье «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
Прокуратурой района при проведении проверки было установлено, что с июня по сентябрь 2016 года Кулдошева зарегистрировала по своему месту жительства в поселке Субботинский 40 иностранных граждан.
Фактически иностранные граждане, поставленные на миграционный учет, по вышеуказанному адресу никогда не проживали, как и сама Кулдошева.
Приговором мирового судьи Кулдошева признана виновной в совершении преступления и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. В настоящее время все иностранные граждане сняты с регистрационного учета, сообщает