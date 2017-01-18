В Воронежской области спасатели вытащили застрявших в снегу глухонемых рыбаков

Сотрудники верхнехавской пожарно-спасательной части вызволили из заснеженной местности троих глухонемых рыбаков, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) во вторник, 17 января. В поле недалеко от поселка Верхняя Маза Верхнехавского района застряли на «ВАЗ-2107» 32-летний Александр и 30-летний Евгений Зайцевы из поселка Вишневка и их друг из Воронежа.

Сообщение о том, что трое рыбаков нуждаются в помощи, поступило в ЕДДС от неизвестной женщины около 18:50 7 января.

— Мужчины возвращались с рыбалки на пруду Киреевский и оказались в снежном плену. Когда они поняли, что сами из сугробов не выберутся, то связались по Skype со знакомой, которая и позвонила мне. Рыбаки не могли напрямую общаться со мной — мужчины глухонемые. Я отправила на помощь один расчет с ПСЧ-36, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» дежурная ЕДДС Ирина Клевцова.

У спасателей ушла на сборы минута — расчет выехал в 18:51. По словам водителя ПСЧ-36 Владимира Севастьянова, дорога заняла 35−40 минут — до пруда 27 км. Когда спасатели добрались, рыбаки отогревались в машине знакомого, приехавшего им на помощь.

Рыбаки выехали из Вишневки утром. Снегопада не было, и мужчины без труда съехали с основной дороги к пруду на легковом «ВАЗе». Приятели оставили машину в 15 м от водоема и в 2 км от трассы. Ближе к обеду началась метель, но мужчины не придали этому значения.

— Когда мы увидели засыпанную снегом машину, мы поняли, что ребята на ней никак не смогли бы выехать с поля и добраться до трассы. В таком снегу и внедорожник не пройдет, что уж говорить о «семерке»? Мы на «ЗИЛу» еле смогли развернуться в снегу и вытащить их легковушку из сугробов. В моей практике такой случай первый, — рассказал командир отделения ПСЧ-36 Андрей Перов.