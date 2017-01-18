В Воронежской области спасатели вытащили застрявших в снегу глухонемых рыбаков
Мужчины попросили помощи через видеосвязь.
Мужчины попросили помощи через видеосвязь.
Сотрудники верхнехавской
Сообщение о том, что трое рыбаков нуждаются в помощи, поступило в ЕДДС от неизвестной женщины около 18:50 7 января.
— Мужчины возвращались с рыбалки на пруду Киреевский и оказались в снежном плену. Когда они поняли, что сами из сугробов не выберутся, то связались по Skype со знакомой, которая и позвонила мне. Рыбаки не могли напрямую общаться со мной — мужчины глухонемые. Я отправила на помощь один расчет с ПСЧ-36, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» дежурная ЕДДС Ирина Клевцова.
У спасателей ушла на сборы минута — расчет выехал в 18:51. По словам водителя ПСЧ-36 Владимира Севастьянова, дорога заняла 35−40 минут — до пруда 27 км. Когда спасатели добрались, рыбаки отогревались в машине знакомого, приехавшего им на помощь.
Рыбаки выехали из Вишневки утром. Снегопада не было, и мужчины без труда съехали с основной дороги к пруду на легковом «ВАЗе». Приятели оставили машину в 15 м от водоема и в 2 км от трассы. Ближе к обеду началась метель, но мужчины не придали этому значения.
— Когда мы увидели засыпанную снегом машину, мы поняли, что ребята на ней никак не смогли бы выехать с поля и добраться до трассы. В таком снегу и внедорожник не пройдет, что уж говорить о «семерке»? Мы на «ЗИЛу» еле смогли развернуться в снегу и вытащить их легковушку из сугробов. В моей практике такой случай первый, — рассказал командир отделения ПСЧ-36 Андрей Перов.