В Симферополе средь бела дня сгорел автомобиль
Очевидцы ЧП сообщают: возгорание произошло в крымской столице, на ул. Старозенитной средь бела дня. Из «Daewoo Nexia» сначала повалил густой дым, через минуту машина загорелась. &hellip.
Очевидцы ЧП сообщают: возгорание произошло в крымской столице, на ул. Старозенитной средь бела дня. Из «Daewoo Nexia» сначала повалил густой дым, через минуту машина загорелась. &hellip.
Попытка самостоятельно потушить авто не удались. Огонь потушили пожарные. Автомобиль «Daewoo Nexia» загорелась в движении. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет, — прокомментировали инцидент в ГУ МЧС. Причины возгорания автомобиля установят эксперты. По предварительным данным, это короткое замыкание.