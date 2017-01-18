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18:50 (мск), источник: РИА Новости

В Омске пострадавшие пожарные получили незначительные ожоги

НОВОСИБИРСК, 18 янв — РИА Новости. Четверо пожарных омского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России получили незначительные ожоги незащищенных участков тела при тушении пожара в гаражном боксе, где оказалась котельная, сообщает главк МЧС по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что четверо пожарных пострадали при тушении крупного возгорания в частной котельной в Омске.

В ГУМЧС пояснили, что пожар произошел в капитальном гараже, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило вечером 18 января. Поскольку при пожарах в гаражах всегда есть угроза взрыва автомобильного топлива, к месту пожара были направлены силы по повышенному номеру.

«Однако на месте все оказалось намного опаснее, пожарные даже не могли предположить, что в гараже находится котельная. Хозяева, которые были на месте происшествия, не предупредили огнеборцев о данном обстоятельстве», — сообщили в ведомстве.

В итоге, когда пожарные вошли в помещение для разведки, неожиданно произошло воспламенение топлива, предназначенного для котельной, в результате чего огнеборцы получили незначительные ожоги незащищенных участков тела.

«Им оказана необходимая медицинская помощь, бойцы направлены в медицинское учреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в ведомстве. Причину пожара в частном гараже предстоит установить.

По данным регионального главка МЧС, пожар в котельной, отапливающей частный гаражный бокс, был ликвидирован в 18.06 (15.06 мск). К тушению пожара от МЧС привлекались 38 человек и восемь единиц техники.

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