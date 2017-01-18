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18:57 (мск), источник: Tengrinews

В Атырау ищут водителя, сбившего 15-летнюю девочку

После наезда авто на трассе Атырау — Дамба ребенок с многочисленными травмами был доставлен в областную больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Источник: Tengrinews

В Атырау ищут водителя, сбившего 15-летнюю девочку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение ДВД города на его странице в Facebook.

«Утром 17 января на трассе “Атырау — Дамба” неизвестной автомашиной был совершен наезд на девочку 2002 года рождения. Ребенок с многочисленными травмами был доставлен в областную детскую больницу, где, не приходя в сознание, скончался», — сообщили сотрудники ведомства в соцсети.

Отмечается, что сотрудники полиции ведут розыск автомашины и водителя, совершившего наезд на ребенка, и обращаются ко всем возможным свидетелям.

«Если кто-либо видел или обладает хоть какой-то информацией по факту этого происшествия, просим обратиться в управление дознания Департамента внутренних дел Атырауской области по телефону 98−20−42. Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении ДВД города.

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