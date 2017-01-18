В Атырау ищут водителя, сбившего 15-летнюю девочку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение ДВД города на его странице в Facebook.

«Утром 17 января на трассе “Атырау — Дамба” неизвестной автомашиной был совершен наезд на девочку 2002 года рождения. Ребенок с многочисленными травмами был доставлен в областную детскую больницу, где, не приходя в сознание, скончался», — сообщили сотрудники ведомства в соцсети.

Отмечается, что сотрудники полиции ведут розыск автомашины и водителя, совершившего наезд на ребенка, и обращаются ко всем возможным свидетелям.