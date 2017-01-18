В Уфе автобус «Башавтотранса» попал в ДТП и перегородил пол улицы

ДТП произошло при повороте автобуса, неповоротливый «НефАЗ» зацепил попутные легковые автомобили. После этого оказались перекрыты сразу две полосы движения. Хотя некоторые автомобилисты высказали мнение, что и легковушки тоже виновны в происшедшем.

Примечательно, что ДТП с участием автобусов в последнее врем стали происходить довольно часто по вечерам и утрам в час-пик. Похожее ДТП случилось вчера.

Обстоятельства происшедшего и данные о потерпевших уточняются.