По факту покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело

По версии следствия, вечером 18 января неизвестные выстрелили как минимум один раз в водителя автомобиля «Лексус» в Шмитовском проезде, после чего скрылись. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением доставлен в больницу, рассказала Иванова.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде.