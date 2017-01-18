По факту покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело

По версии следствия, вечером 18 января неизвестные выстрелили как минимум один раз в водителя автомобиля «Лексус» в Шмитовском проезде, после чего скрылись. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением доставлен в больницу, рассказала Иванова.
По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде.
«Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу», — отметил источник.
Он добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве, однако не уточнили подробности.
По данным пресс-службы, для поимки преступников в городе введен план «Перехват».