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19:52 (мск), источник: Интерфакс

По факту покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия» возбуждено по факту покушения на предпринимателя в центре Москвы, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, вечером 18 января неизвестные выстрелили как минимум один раз в водителя автомобиля «Лексус» в Шмитовском проезде, после чего скрылись. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением доставлен в больницу, рассказала Иванова.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде.

«Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу», — отметил источник.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве, однако не уточнили подробности.

По данным пресс-службы, для поимки преступников в городе введен план «Перехват».
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