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21:47 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярске экстренно сел самолет с засорившимися таулетами

Летевший из Перми в Камрань (Вьетнам) самолет Boeing авиакомпании Pegas Fly экстренно сел в Красноярске, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как пояснили агентству, посадка была назначена на 19:30 по московскому времени. Предположительно, такая мера была принята из-за того, что на борту засорены все туалеты.

Наземные работы авиатехников с воздушным судном займут около трех часов. Все это время пассажиры будут находиться в стерильной зоне.

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