В Красноярске экстренно сел самолет с засорившимися таулетами

Как пояснили агентству, посадка была назначена на 19:30 по московскому времени. Предположительно, такая мера была принята из-за того, что на борту засорены все туалеты.

Наземные работы авиатехников с воздушным судном займут около трех часов. Все это время пассажиры будут находиться в стерильной зоне.