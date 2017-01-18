В Красноярске экстренно сел самолет с засорившимися таулетами
Летевший из Перми в Камрань (Вьетнам) самолет Boeing авиакомпании Pegas Fly экстренно сел в Красноярске, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Летевший из Перми в Камрань (Вьетнам) самолет Boeing авиакомпании Pegas Fly экстренно сел в Красноярске, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Как пояснили агентству, посадка была назначена на 19:30 по московскому времени. Предположительно, такая мера была принята
Наземные работы авиатехников с воздушным судном займут около трех часов. Все это время пассажиры будут находиться в стерильной зоне.