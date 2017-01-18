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21:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге горит СИЗО № 1

Весь личный состав следственного изолятора поднят по тревоге.

Следственный изолятор № 1 загорелся в Екатеринбурге, сообщили «АиФ-Урал» очевидцы.

Пожар в СИЗО начался сегодня, 18 октября, примерно в 21.30. Информацию о ЧП подтвердила официальный представитель регионального пенитенциарного главка Дина Татаренкова. По предварительным данным, на территории следственного изолятора загорелся вещевой склад. Весь личный состав СИЗО был поднят по тревоге. На данный момент информации о пострадавших нет. К ограде тюрьмы уже прибыли пожарные бригады.

Напомним, что СИЗО № 1 за последний месяц уже не первый раз попадает в новостную ленту. В частности, скандалом закончился праздничный корпоратив, организованный для сотрудников учреждения 23 декабря 2016 года.

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