В Уфе у маршрутки отказали тормоза
Сегодня, 18 января, с наступлением сумерек произошло серьезное ДТП на улице Вагонной в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 18 января, с наступлением сумерек произошло серьезное ДТП на улице Вагонной в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
У пассажирской маршрутки, следовавшей по 202-му маршруту, по словам свидетелей, отказали тормоза. В итоге водитель сначала въехал в сугроб на обочине, а потом задел фонарный столб.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Как остроумно прокомментировали пользователи соцсетей данное ДТП, сегодня имел место редкий случай, когда большие сугробы могли бы принести пользу, но, к сожалению, этого не произошло.
Обстоятельства происшедшего ДТП выясняются.