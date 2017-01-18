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21:40 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе у маршрутки отказали тормоза

Сегодня, 18 января, с наступлением сумерек произошло серьезное ДТП на улице Вагонной в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

У пассажирской маршрутки, следовавшей по 202-му маршруту, по словам свидетелей, отказали тормоза. В итоге водитель сначала въехал в сугроб на обочине, а потом задел фонарный столб.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как остроумно прокомментировали пользователи соцсетей данное ДТП, сегодня имел место редкий случай, когда большие сугробы могли бы принести пользу, но, к сожалению, этого не произошло.

Обстоятельства происшедшего ДТП выясняются.

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