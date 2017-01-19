Уголовное дело возбуждено в отношении главного архитектора Новочеркасска
В отношении главного архитектора Новочеркасска возбуждено уголовное дело. Василия Кузьменко обвиняют в превышении должностных полномочий.
В отношении главного архитектора Новочеркасска возбуждено уголовное дело. Василия Кузьменко обвиняют в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2015 году он подписал документы о покупке квартир для
Столовую 60-х годов реконструировали и сдали в эксплуатацию под видом нового жилого здания. Проверка прокуратуры показала, что все 26 квартир не благоустроены, а аукционная комиссия проведена с нарушениями.
Если вина чиновника будет доказана, ему грозит срок до четырёх лет лишения свободы.