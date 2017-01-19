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13:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Уголовное дело возбуждено в отношении главного архитектора Новочеркасска

В отношении главного архитектора Новочеркасска возбуждено уголовное дело. Василия Кузьменко обвиняют в превышении должностных полномочий.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

По данным следствия, в 2015 году он подписал документы о покупке квартир для детей-сирот в микрорайоне Ключевом.

Столовую 60-х годов реконструировали и сдали в эксплуатацию под видом нового жилого здания. Проверка прокуратуры показала, что все 26 квартир не благоустроены, а аукционная комиссия проведена с нарушениями.

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит срок до четырёх лет лишения свободы.

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