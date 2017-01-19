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11:53 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Директор одной из волгоградских фирм обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Директор одной из волгоградских фирм обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 28 миллионов рублей.

По данным следствия, фирма обвиняемого занималась реализацией сельскохозяйственной продукции. Чтобы не платить налоги и при этом получить налоговый вычет, руководитель фирмы внес в декларацию заведомо ложные сведения, согласно которым продукцию фирма закупала у физических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью по цене, в которую уже был включена сумма налога на добавленную стоимость.

Наталия Куницкая, старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ: «В действительности, как установили следователи, товар приобретался у граждан и юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения и являющихся плательщиками сельскохозяйственного налога. Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму 28,5 миллионов рублей. Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками управления экономической безопасности противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном он не признавал. Ожидать вынесения приговора он будет, находясь под домашним арестом».

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