В Калининграде автомобилист без прав в третий раз попался пьяным за рулём
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
Инспекторы ГИБДД остановили на улице Багратиона в областном центре водителя «Шевроле Блейзера». У 34-летнего автомобилиста выявили первичные признаки алкогольного опьянения.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Госавтоинспекторы установили, что калининградец уже лишался прав за аналогичное правонарушение. Однако после этого он снова сел за руль пьяным и был привлечён уже к уголовной ответственности, — отметили в
В этот раз нарушитель может лишиться свободы на срок до двух лет. Его действия квалифицированы по статье 264.1 УК РФ — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».