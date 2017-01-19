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11:50 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде автомобилист без прав в третий раз попался пьяным за рулём

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Источник: Калининград.Ru

Инспекторы ГИБДД остановили на улице Багратиона в областном центре водителя «Шевроле Блейзера». У 34-летнего автомобилиста выявили первичные признаки алкогольного опьянения.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина управлял машиной без водительского удостоверения. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекторы установили, что калининградец уже лишался прав за аналогичное правонарушение. Однако после этого он снова сел за руль пьяным и был привлечён уже к уголовной ответственности, — отметили в пресс-службе.

В этот раз нарушитель может лишиться свободы на срок до двух лет. Его действия квалифицированы по статье 264.1 УК РФ — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

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