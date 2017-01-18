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22:32 (мск), источник: Kazinform

Обстоятельства гибели Игоря Нанаева выясняют в суде Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске состоялось второе судебное заседание по делу о гибели баскетболиста Игоря Нанаева, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В ходе заседания, длившегося более 2,5 часов, допрашивали свидетелей Александра Антропова и Айгуль Каиржанову. Александр Антропов рассказал суду, что являлся другом погибшего Игоря Нанаева.

В тот вечер они сомневались, ехать ли в ночной клуб. Раньше в «Парк Сити» они не были. Когда приехали туда, оказалось, что Игорь забыл удостоверение личности, без него в развлекательное заведение не пропускали. Молодые люди вернулись домой за документом, а когда приехали в клуб, то его уже никто не спрашивал, и они беспрепятственно прошли. По словам Антропова, через некоторое время он вышел на улицу. Увидел стоявших у клуба трех парней — подсудимых Мендыбаева, Аскерова и Кайбарова — и двух девушек. Он подошел к ним попросить спички. Разговорился с девушками, поскольку узнал в них спортсменок. Затем к ним подошел Мендыбаев, который был недоволен тем, что Александр Антропов общается с девушками.

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«Я объяснил, что мы просто разговариваем. Девчонки тоже. Он продолжает напирать. Подошел Аскеров, чуть в сторону убрал Мендыбаева и начал со мной диалог о том, что случилось. Я объяснил. Потом подошел Кайбаров. Я почувствовал удар. Сказал, почему он так сделал. Но только маты были. Я сразу прошел в “Парк Сити” и увидел их (Нанаева и Кузнецова — авт.). Они стояли у входа. Я сказал, что случилась такая ситуация, меня ударили. Ничего конкретного я не говорил. Я пошел первым, они пошли за мной. Как только вышли, ко мне подошел Аскеров. Мы отошли, я ребятам сказал, чтобы они постояли здесь, я поговорю и все», — рассказал суду Александр Антропов. По словам молодого человека, они разговаривали с Аскеровым, через некоторое время он услышал, как Нанаев крикнул, что его бьют.

Когда бросился к другу, почувствовал удар сзади. Кто бил, не видел. Говорит, что во время драки закрылся руками, чтобы удары меньше попадали в голову. После побоев чувствовал себя плохо. Когда смог подняться, то увидел лежащего напротив него в нескольких метрах Нанаева. Как наносили Игорю удары, не видел.

Айгуль Каиржанова события того вечера, по ее словам, помнит плохо, поскольку находилась в состоянии алкогольного опьянения. Рассказала суду, что они стояли с Амреновой, Мендыбаевым и Аскеровым на улице, курили. Потом подошел Антропов с просьбой прикурить.

«Он спросил, вы же тоже баскетболистки? Начал меня отводить в сторону и спросил: у Антоненко тренируетесь? Потом к нему подошел Мендыбаев и спросил: “Какие-то проблемы, эти девчонки со мной”. Он ответил, что никаких проблем. Мы тоже начали говорить, что никаких проблем. Аскеров отвел его в сторону, и они все уладили», — сказала Айгуль Каиржанова.

По ее словам, потом она стояла в стороне. Рядом был Аскеров, подходила несколько раз Амренова. Девушка утверждает, что поскольку находилась в алкогольном опьянении, голова ее была опущена вниз и она не видела, что происходит вокруг. Помнит, что упала, ей помог подняться Аскеров.

«Ко мне подошла Амренова, мы разговаривали. Услышали шум, как будто что-то падает. Как будто удар об землю. Повернулись и увидели толпу людей», — сказала свидетель.

Она пояснила, что после подошла к Антропову, который сидел на земле, закрыв лицо руками. По ее словам, он был словно в бессознательном состоянии. Вместе с Мендыбаевым они пытались его поднять. Но Антропов пробубнил, чтобы они от него отстали. Затем, как рассказала Каиржанова, она пошла к Нанаеву. Там уже было много людей, кто-то оказывал помощь баскетболисту. Кто наносил удары Нанаеву, не видела. Через некоторое время подошел Антропов, держась за голову. Дал телефон, чтобы вызвали скорую помощь.

По делу о гибели баскетболиста проходят 15 свидетелей. В хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть Игоря Нанаева, обвиняются пять человек. Следующее заседание назначено на 20 января 2017 года. Баскетболист Игорь Нанаев скончался, не приходя в сознание, в областной больнице 10 октября 2016 года. 3 октября в драке возле ночного клуба он получил 8 травм головного мозга, несовместимых с жизнью. По делу об избиении баскетболиста было допрошено несколько десятков свидетелей. Среди подозреваемых — студенты колледжей СКО. Игорь Нанаев родился в 1993 году в Усть-Каменогорске. В Петропавловск он прибыл в начале сентября, чтобы тренироваться и играть за североказахстанский баскетбольный клуб «Барс».

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