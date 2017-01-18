Обстоятельства гибели Игоря Нанаева выясняют в суде Петропавловска

В тот вечер они сомневались, ехать ли в ночной клуб. Раньше в «Парк Сити» они не были. Когда приехали туда, оказалось, что Игорь забыл удостоверение личности, без него в развлекательное заведение не пропускали. Молодые люди вернулись домой за документом, а когда приехали в клуб, то его уже никто не спрашивал, и они беспрепятственно прошли. По словам Антропова, через некоторое время он вышел на улицу. Увидел стоявших у клуба трех парней — подсудимых Мендыбаева, Аскерова и Кайбарова — и двух девушек. Он подошел к ним попросить спички. Разговорился с девушками, поскольку узнал в них спортсменок. Затем к ним подошел Мендыбаев, который был недоволен тем, что Александр Антропов общается с девушками.

«Я объяснил, что мы просто разговариваем. Девчонки тоже. Он продолжает напирать. Подошел Аскеров, чуть в сторону убрал Мендыбаева и начал со мной диалог о том, что случилось. Я объяснил. Потом подошел Кайбаров. Я почувствовал удар. Сказал, почему он так сделал. Но только маты были. Я сразу прошел в “Парк Сити” и увидел их (Нанаева и Кузнецова — авт.). Они стояли у входа. Я сказал, что случилась такая ситуация, меня ударили. Ничего конкретного я не говорил. Я пошел первым, они пошли за мной. Как только вышли, ко мне подошел Аскеров. Мы отошли, я ребятам сказал, чтобы они постояли здесь, я поговорю и все», — рассказал суду Александр Антропов. По словам молодого человека, они разговаривали с Аскеровым, через некоторое время он услышал, как Нанаев крикнул, что его бьют.

Когда бросился к другу, почувствовал удар сзади. Кто бил, не видел. Говорит, что во время драки закрылся руками, чтобы удары меньше попадали в голову. После побоев чувствовал себя плохо. Когда смог подняться, то увидел лежащего напротив него в нескольких метрах Нанаева. Как наносили Игорю удары, не видел.

Айгуль Каиржанова события того вечера, по ее словам, помнит плохо, поскольку находилась в состоянии алкогольного опьянения. Рассказала суду, что они стояли с Амреновой, Мендыбаевым и Аскеровым на улице, курили. Потом подошел Антропов с просьбой прикурить.

«Он спросил, вы же тоже баскетболистки? Начал меня отводить в сторону и спросил: у Антоненко тренируетесь? Потом к нему подошел Мендыбаев и спросил: “Какие-то проблемы, эти девчонки со мной”. Он ответил, что никаких проблем. Мы тоже начали говорить, что никаких проблем. Аскеров отвел его в сторону, и они все уладили», — сказала Айгуль Каиржанова.

По ее словам, потом она стояла в стороне. Рядом был Аскеров, подходила несколько раз Амренова. Девушка утверждает, что поскольку находилась в алкогольном опьянении, голова ее была опущена вниз и она не видела, что происходит вокруг. Помнит, что упала, ей помог подняться Аскеров.

«Ко мне подошла Амренова, мы разговаривали. Услышали шум, как будто что-то падает. Как будто удар об землю. Повернулись и увидели толпу людей», — сказала свидетель.

Она пояснила, что после подошла к Антропову, который сидел на земле, закрыв лицо руками. По ее словам, он был словно в бессознательном состоянии. Вместе с Мендыбаевым они пытались его поднять. Но Антропов пробубнил, чтобы они от него отстали. Затем, как рассказала Каиржанова, она пошла к Нанаеву. Там уже было много людей, кто-то оказывал помощь баскетболисту. Кто наносил удары Нанаеву, не видела. Через некоторое время подошел Антропов, держась за голову. Дал телефон, чтобы вызвали скорую помощь.