В Анкаре задержан организатор выставки, на которой был убит посол РФ

Организатор мероприятия с инициалами Т. О. ранее утверждал, что убийца посла Мевлют Мерт Алтынташ за три дня до начала выставки посещал помещение, где она открылась. Эти заявления и могли стать причиной задержания Т. О. с целью выслушать его показания. Он также говорил ранее, что считал нападавшего членом личной охраны Карлова, назначенным властями. Офицер полиции задержан в связи с подозрениями в том, что он якобы высказывался в защиту Алтынташа.

Нападавший, по имеющимся данным, работал в департаменте спецназа полиции столичного Управления безопасности, а именно в отделе, который занимается личной охраной. Под видом сотрудника охраны Алтынташ в день убийства проследовал в помещение выставки, при этом не проходя личный досмотр.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший (полицейский Мевлют Мерт Алтынташ) был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.