Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Жгучий красный перец продлевает жизнь
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Певица Натали скрывает беременность
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
18 января, источник: ТАСС

В Анкаре задержан организатор выставки, на которой был убит посол РФ

АНКАРА, 18 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая полиция задержала 17 января организатора выставки, на которой был убит посол РФ в Анкаре Андрей Карлов, и офицера полиции в рамках расследования случившегося. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Организатор мероприятия с инициалами Т. О. ранее утверждал, что убийца посла Мевлют Мерт Алтынташ за три дня до начала выставки посещал помещение, где она открылась. Эти заявления и могли стать причиной задержания Т. О. с целью выслушать его показания. Он также говорил ранее, что считал нападавшего членом личной охраны Карлова, назначенным властями. Офицер полиции задержан в связи с подозрениями в том, что он якобы высказывался в защиту Алтынташа.

Нападавший, по имеющимся данным, работал в департаменте спецназа полиции столичного Управления безопасности, а именно в отделе, который занимается личной охраной. Под видом сотрудника охраны Алтынташ в день убийства проследовал в помещение выставки, при этом не проходя личный досмотр.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший (полицейский Мевлют Мерт Алтынташ) был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
Обама рассказал о стремлении к конструктивным отношениям с РФ
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Главный экономист Альфа-банка ожидает снижения курса рубля
Журналисты США написали открытое письмо Дональду Трампу
Эксперт: писать о вреде употребления водки на бутылке нет смысла
Мужчинам хотят дать льготы при поступлении в педагогические вузы
Войска Сенегала готовы к вторжению в Гамбию
Спорт
Под собою не чуя страны. Как расценивать поступок Шубенкова Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков подал заявку на выступление под нейтральным флагом
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого произошел 93 года назад.
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь