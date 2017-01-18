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18 января, источник: РИА Новости

В СК назвали возможную причину покушения на водителя Lexus в Москве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Основной версией покушения на мужчину в центре Москвы в среду является его предпринимательская деятельность, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России Юлия Иванова.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство мужчины в центре Москвы. По версии следствия, вечером 18 января неизвестные лица совершили не менее одного выстрела в водителя автомобиля марки Lexus на Шмитовском проезде, после чего скрылись. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение города.

Иванова отметила, что потерпевший находится в тяжелом состоянии.

«Следствие отрабатывает различные версии совершенного преступления, в качестве приоритетной рассматривается предпринимательская деятельность потерпевшего», — сказала она.

По ее словам, к настоящему моменту следователи отрабатывают круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления, проводятся обыски, назначен ряд судебных экспертиз, выполняются иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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