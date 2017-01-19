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01:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Расследование по Княжичам проведено непрофессионально — эксперт

В эфире радиостанции Голос Столицы юрист Евгений Лосовский заявил, что при таком резонансном событии как перестрелка полицейских, их тела слишком быстро предали земле.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 янв — РИА новости Украина. Служебная проверка трагедии в Княжичах полицией завершена. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 20 полицейских. Об этом одному из изданий заявил заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко. По его словам, приказ уже есть.

Результаты расследования прокомментировал юрист Евгений Лосовский в эфире радиостанции Голос Столицы.

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«Вопрос один: кто стрелок? Что, все пять человек одновременно погибли? Ни одного раненного, ни одного свидетеля. Вы себе представляете уровень, когда пять сотрудников спецподразделения погибли и в данном случае нет даже раненных и свидетелей. Вы понимаемые, насколько это профессионально велась стрельба? Это при том что на них были бронежилеты, они умели обращаться с оружием. Но самое странное, что при таком резонансном преступлении так быстро были преданы тела земле. А если в судебном порядке и при судебном рассмотрении было необходимо провести дополнительные экспертизы? Трасологические, баллистические экспертизы? Уже это сделать практически невозможно. В данном случае это говорит об одном: или очень эффективно, талантливо, группой следователей было проведено так быстро и эффективно следствие. Или второй момент, в данном случае, к сожалению, отсутствовали те профессионалы, руководители следственной группы, которые в полной мере, по всей правильной и необходимой науке криминалистике, по уголовному праву, могли расследовать данное дело», — отметил эксперт.

Напомним, пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских, Генпрокуратура ведет расследование по статье «убийство».

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